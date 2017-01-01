Украина начала госиспытания ракетного комплекса Ольха

Успешные испытания положат начало серийному производству Ольхи.

В Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса Ольха.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

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Госиспытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик будет проверять на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет, ометил секретарь СНБО Александр Турчинов.

После испытаний ракетные комплексы будут взяты на вооружение и начнется их серийное производство.

Турчинов добавил, что украинская Ольха по всем показателям превосходит российский аналог Смерч.

Напомним, 30 марта на космодроме Плесецк в Архангельской области РФ прошли вторые бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 Сармат.

Ранее, 14 марта, государственная компания Артем успешно провела огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства и заявила о начале серийного производства.