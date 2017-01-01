В Черткове 17-летняя ревнивица жестоко избила соперницу

У несовершеннолетней жительницы села Долина врачи диагностировали серьезные травмы живота.

В городе Чертков Тернопольской области 9 апреля 17-летняя девица до полусмерти избила 16-летнюю соперницу. Девушку госпитализировали. В полицию об инциденте сообщили медики.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“Правоохранители выяснили все обстоятельства. Телесные повреждения у 16-летней жительницы района оказались ни чем иным, как результатом ревности из-за парня. Обе знакомые не поделили парня, поэтому старшая решила кулаками объяснить младшей подруге не заглядываться на чужого кавалера“, — говорится в сообщении.

В отношении 17-летней девушки полицией начато уголовное производство по статье 125 УК об умышленном нанесении легких телесных повреждений. Если вина ревнивицы будет доказана, то ей грозит до года исправительных работ.

Напомним, 19 марта в Коростене подрались школьницы и выложили видео в интернет.