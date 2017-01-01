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В Броварах полицейский спас женщину, рискуя жизнью

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Сержант полиции вскарабкался на пятый этаж по пожарной лестнице.
Сержант полиции спас жизнь пенсионерке
Сержант полиции спас жизнь пенсионерке
podrobnosti.ua

В Броварах полицейскому пришлось карабкаться на пятый этаж по пожарной лестнице и проникать в квартиру через окно, чтобы спаcти жизнь пенсионерке. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Киевской области во вторник, 10 апреля.

Один из жителей Броваров обратился в полицию с просьбой проведать его больную сестру преклонного возраста, которая в течении 2-х дней не выходила на связь и не открывала дверь.

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Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили, что входная дверь квартиры заперта изнутри.

Правоохранители вызвали к дому сотрудников ГСЧС, которые предоcтавили пожарную лестницу.

Полицейский спасает пенсионерку
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Сержант полиции Роман Биньковский вскарабкался по лестнице, забрался в комнату через окно и обнаружил женщину без сознания.

Сержант оказал пострадавшей первую помощь и вызвал скорую. Пенсионерка госпитализирована, находится под наблюдением врачей, сейчас ее жизнь вне опасности.

Напомним, 6 февраля в Киеве полицейские спасли женщину, которая хотела выпрыгнуть из окна шестого этажа. У нее было двое несовершеннолетних детей, которые чуть было не остались без мамы. 

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Теги: Бровары, полиция, спасение, происшествия
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