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Украина готовится к запуску поезда "четырех столиц" - Мининфраструктуры

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Укрзализныця уже закупила у Крюковского вагоностроительного завода 28 новых пассажирских вагонов.
Поезд будет курсировать в направлении Киев - Минск - Вильнюс - Рига
Поезд будет курсировать в направлении Киев - Минск - Вильнюс - Рига
УНИАН

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что в Украине идет подготовка к запуску поезда “четырех столиц“, который будет курсировать маршрутом Киев - Минск - Вильнюс - Рига.

Об этом он написал в Facebook.

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“Поезду четырех столиц быть. Тарифный совет МИУ приняла решение о внесении изменений в Тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении. Министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал соответствующий приказ, который направлен в Министерство юстиции на государственную регистрацию“, - написал Лавренюк.

Он также что, цена на билет в купейном вагоне в Ригу будет составлять около 1855 грн. 

Замминистра отметил, что Укрзализныця уже закупила у Крюковского вагоностроительного завода 28 новых пассажирских вагонов под данное направление.

Напомним, 3 апреля Укрзализныця отложила подорожание билетов, которые было запланировано на апрель. Ранее, в декабре 2017 года, Укрзализныця открыла онлайн-продажи билетов на международные поезда, курсирующие в страны Европейского Союза.

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Теги: Мининфраструктуры, Укрзализныця, УЗ, поезд, Лавренюк
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