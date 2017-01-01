Жителей Запорожья опять травят фенолом и сероводородом

В частности, содержание фенола в воздухе на треть превысило норму.

В городе Запорожье санэпидемстанцией зафиксировано значительное превышение содержания вредных веществ в воздухе. Среди отравляющих взхух веществ - фенол, сероводород и сероуглерод.

Читай также: В российском Волоколамске массово травятся дети из-за сероводорода

Об этом говорится в сообщении Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины, который в течение недели провел 26 исследований атмосферного воздуха и обнаружил превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ более чем в 30% из общего количества проб.

“Максимальные превышения зарегистрированы по 5-и ингредиентам: фенолу (0,016 мг / куб. М, что в 1,6 раза выше ПДК), сероуглероду (0,044 мг / куб.м, что 1,47 раза выше ПДК), сероводороду (0 , 01 мг / куб.м, в 1,25 раза выше ПДК), а также пыли и азота диоксида, предельно допустимые концентрации которых превышены в 1,42 раза (0,71 мг / куб.м) и 1,1 раза (0,21 мг / куб.м) соответственно“, - говорится в сообщении.

Читай также: Путин, приезжай и подыши: массовые протесты в Подмосковье

По данным ГУ Запорожский областной лабораторный центр, исследования проводились на территории Заводского района Запорожья, который традиционно считается районом с плохим атмосферным воздухом, так как находится в непосредственной близости от промплощадки - места расположения крупных предприятий.

В ходе исследований зарегистрировано 8 превышений предельно допустимых концентраций - 30,7%, что значительно больше среднего многолетнего показателя превышения ПДК, который составляет - 17,3%.

Стоит отметить, фенол - это промышленный загрязнитель, который является крайне токсичным для человека и животных. Вызывает нарушение деятельности нервной и сердечно-сосудистой системы, раздражающе действует на кожу, слизистые оболочки дыхательных путей и глаз.

Читай также: Под Киевом прорвало дамбу, вода со свалки попала в реку

В такой экологической ситуации загрязнение пылью является одним из самых неблагоприятных факторов внешней среды. Источниками образования пыли являются технологические процессы и производственное оборудование, связанное с размельчением, переработкой и транспортировкой материалов. Действие пыли зависит от его физико-химических свойств. Обычно промышленная пыль вызывает заболевания легких.

Сероводород - очень токсичный газ, который даже в незначительных концентрациях раздражает дыхательные пути и глаза.

Сероуглерод ядовит - при отравлении возникают головная боль, головокружение, судороги, потеря сознания.

Напомним, подобная ситуация уже не раз обострялась в регионе, в частности, еще в 2011 году - запорожские эпидемиологи сообщали о критическом росте содержания вредных веществ в воздухе.