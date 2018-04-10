Следователи обыскивают офис Савченко

Адвокат Савченко назвал следственные меры бессмысленными и отметил, что они могут быть направлены на психологическое влияние.

В офисе народного депутата Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке теракта и государственного переворота, проходят обыски. Об этом сообщило издание Украинская Правда со ссылкой на слова адвоката Савченко Олега Соловья.

“Сейчас проходит обыск в офисе. Там пытаются изъять даже ее книги и публикации“, - рассказал журналистам Соловей.

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Также адвокат добавил, что обыск в офисе проводит не тот следователь, который обыскивал квартиру нардепа. Адвокат Савченко считает, что следственные действия бессмысленны, и скорее всего, направлены на психологическое влияние.

Напомним, в этот же день, 10 апреля, следствие обыскало квартиру арестованного нардепа, не сообщив, что было изъято в результате этого обыка и сославшись на следственную тайну. Мать Савченко сообщила, что из дома изъяли наградный пистолет Савченко и пули к нему.

Напомним, 6 апреля в СИЗО к арестованной Савченко приезжала скорая, чтобы взять анализы. В данный момент Савченко соблюдает голодовку, которую объявила 23 марта. По словам ее сестры Веры, она сильно похудела, но не теряет боевого настроения.