Миротворцы на Донбассе должны иметь право разоружать боевиков - Порошенко

Президент заявил, что миротворцы должны иметь соответствующий мандат, который будет действовать на всей территории Донбасса.

Российский сценарий - это не сценарий миротворцев, считает Порошенко politeka.net

Президент Петр Порошенко заявил, что миротворцы ООН на Донбассе должны обладать правом разоружать незаконные вооруженные формирования и иметь на это специальные мандаты.

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции по результатам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает РБК-Украина.

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“Миротворцы должны иметь соответствующий мандат на всю территорию, соответствующие права относительно контроля неконтролируемого участка российско-украинской границы и по разоружению незаконных вооруженных формирований. Остальные вопросов являются вопросом компромисса и, мы надеемся, что совместными усилиями этот компромисс будет достигнут“, - сказал Порошенко.

Ангела Меркель, в свою очередь, отметила, что для достижения договоренности относительно размещения миротворцев необходимо еще многое обсудить с несколькими сторонами.

Напомним, 9 апреля президент Порошенко заявил о прогрессе в вопросе введения миротворческой миссии на Донбасс.

Ранее, 29 марта, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал Совбез ООН к конкретным действиям по вводу международной миротворческой миссии на Донбасс.