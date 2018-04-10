Жена Бойко получает деньги из Москвы - декларация

В собственности у нардепа и его жены находятся дом и земельный участок в Донецкой области, гараж и квартира в Луганской области, квартира в Киеве, дом и земельные участки в Киевской области.

Супруга совладельца украинских облгазов,народного депутата Украины от политической партии Оппозиционный блок Юрия Бойко Вера Дмитриевна получает крупные суммы денег из Российской Федерации и хранит сбережения в российских банках. Об этом свидетельствуют фрагменты декларации нардепа за 2017 год.

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В частности, в виде “заработной платы по совместительству“ Вера Бойко в 2017 году получила от зарегистрированной в Москве ООО Управляющая компания Группа Полипласти 1 151 524 гривен.

Также, согласно обнародованному документу, на счетах в акционерном обществе НК Банк (Российская Федерация) у жены Бойко хранится 3 321 654 миллионов российских рублей (около 1,5 млнгрн) и 48 423 долларов США (около 1,2 млн грн). Проценты, полученные с вкладов в этом банке за 2017 год, указаны в размере 178 425 тыс. грн.

Кроме того, супруга лидера Оппозиционного блока задекларировала квартиру площадью 220 квадратных метров и машиноместо в России (город не указан).

Отметим, также в собственности у нардепа и его жены находятся дом и земельный участок в Донецкой области, гараж и квартира в Луганской области, квартира в Киеве, дом и участки в Киевской области, а также вклады в украинских банках.

Напомним, ранее в расследовании программы Джокеры на телеканале ZIK говорилось, что партию Оппозиционный блок в 2017 году, кроме поступлений из госбюджета и вкладов физлиц, финансировали фиктивные фирмы. По подсчетам журналистов, эти суммы в целом составили 4 миллиона 750 тысяч гривен.