В Одессе провели марш воины-афганцы

Мероприятие состоялось по случаю празднования 74-й годовщины освобождения города от нацистов.

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В Одессе во вторник, 10 апреля, прошел марш участников боевых действий в Афганистане по случаю празднования 74-й годовщины освобождения города от нацистов.

Об этом сообщает издание Таймер.

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Участники марша собрались в 10.00 около здания Одесской облгосадминистрации. Колонна прошла от проспекта Шевченко до площади 10 Апреля, где состоялось торжественное возложение цветов к стеле Крылья Победы.

Напомним, в январе 2017 года во Львовской области протестующие требовали перерасчета пенсий бывшим военнослужащим.