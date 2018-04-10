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В Одессе провели марш воины-афганцы

Комментариев: 3
Мероприятие состоялось по случаю празднования 74-й годовщины освобождения города от нацистов.
В Одессе провели марш воины-афганцы
© timer-odessa.net
Фото 1/7
  • 10 апреля город отмечает 74-ую годовщину освобождения от нацистов
  • Ветераны промаршировали в честь освобождения Одессы
  • Несли флаги объединения ветеранов
  • На мероприятии встретились давние товарищи
  • Участники марша прошли колонной через город
  • Прошло торжественное возложение цветов к памятнику
  • Об инцидентах не сообщается
В Одессе провели марш воины-афганцы
10 апреля город отмечает 74-ую годовщину освобождения от нацистов
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В Одессе во вторник, 10 апреля, прошел марш участников боевых действий в Афганистане по случаю празднования 74-й годовщины освобождения города от нацистов.

Об этом сообщает издание Таймер.

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Участники марша собрались в 10.00 около здания Одесской облгосадминистрации. Колонна прошла от проспекта Шевченко до площади 10 Апреля, где состоялось торжественное возложение цветов к стеле Крылья Победы.

Напомним, в январе 2017 года во Львовской области протестующие требовали перерасчета пенсий бывшим военнослужащим. 

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Теги: Одесса, фашисты, нацисты, афганцы, освобождение
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Комментариев (3)
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Woodbrother    10.04.2018, 16:48
Оценка:  -3
Woodbrother
Какое отношение они имеют к победе над национальной социалистичечкой партией Германии ?
lalikana    10.04.2018, 16:52
Оценка:  +1
lalikana
Они потомки героев победивших фашизм. К Вам ,конечно же, этот героизм наших дедушек и бабушек, не имеет никакого отношения
BOM-BOM    10.04.2018, 16:58
Оценка:  0
BOM-BOM
А ко мне имеет отношение или токо к тебе?
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