Ельченко рассказал о деталях в возможном участии украинских миротворцев в Мали

Речь идет о вертолетном отряде, однако есть ряд трудностей, уточнил представитель Украины в ООН.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что украинские власти Украины допускают участие военнослужащих страны в миротворческой операции в африканском государстве Мали, однако для этого необходимо решить ряд трудностей.

Об этом сообщают Украинские новости.

Ельченко рассказал, что ООН надеялись заполучить украинский вертолетный отряд.

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“Существует ряд проблем в подготовке такого подразделения, поскольку это не просто взять вертолет и полететь в Африку. Необходимо переоснащение, и сегодня полноценной готовности нет. Мы готовы выделить несколько человек для работы в штабе этой операции, чтобы они начали подготовку к возможному более масштабному участию“, - сказал он.

Постпред также отметил, что вертолетное подразделение, которое вывели из Либерии, не так просто перебросить в Мали.

“Я тоже, честно говоря, думал, а почему бы из Либерии не перебросить вертолеты, например, в Мали. Но все не так просто. Либерия - страна с очень влажным тропическим климатом, Мали - это пустыня. И возникает масса новых технологических требований к вертолетной технике. Не может вертолет, который летает в Либерии, прилететь в Мали и продолжить работу там. Его нужно переоснастить, отремонтировать“, - объяснил дипломат, отметив, что после возвращения из Либерии украинские вертолеты в настоящее время проходят осмотр и ремонт.

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Ельченко добавил, что не исключает возможности, что эти вертолеты в будущем будут задействованы в миссии в Мали или другой стране.

Напомним, 29 марта Ельченко сообщил, что Украина готова присоединиться к Многопрофильной интегрированной стабилизационной миссии ООН в Мали.

Ранее, 10 февраля, украинские миротворцы завершили участие в миссии ООН в Либерии, которая длилась 14 лет и стала одной из самых длительных миротворческих миссий ВСУ.