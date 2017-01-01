В Польше назвали самую большую проблему украинских заробитчан

Эксперт подчеркнул, что многие польские предприниматели не подготовились к трудоустройству иностранцев из-за восточных границ.

Директор польской компании по трудоустройству иностранцев EastWestLink Анджей Коркус заявил, что самой большой проблемой украинских трудовых мигрантов в Польше является незнание языка, что вызывает остальные проблемы.

Об этом сообщает Укринформ.

Читай также: Варшава: Киев не выполняет договоренностей по эксгумации поляков

“Первая и основная проблема - это языковой барьер. С каждым днем ​​все больше украинцев приезжает в Польшу из центральной и восточной Украины, где они часто даже не говорят на украинском. Поэтому им еще сложнее понять польский язык, чем жителям западной Украины. Из-за незнания языка они имеют проблемы с адаптацией в работе, общении с польскими работниками“, - отметил Коркус.

Польский эксперт также подчеркнул, что многие работодатели не подготовились к трудоустройству иностранцев.

Коркус добавил, что обеспечение нормальных условий трудоустройства и проживания для украинцев является необходимым условием, чтобы задержать отток трудовых мигрантов из Польши.

Напомним, 29 марта в Польше были опубликованы данные реестра занятости иностранцев согласно которым, более 70% граждан Украины, которые получали разрешение на работу в Польше, работают или в другой стране Евросоюза, или на другой незадекларированной работе.

Ранее, 16 марта, правительство Польши начало работу над новыми положениями социально-миграционной политики, которые должны облегчить пребывание трудовых мигрантов.