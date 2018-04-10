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Нафтогаз готовится к принудительному взысканию с Газпрома

Комментариев: 2
Процедура принудительного исполнения решения в Европе начата за невыполнение решения арбитража.
Витренко рассказал еврокомиссару о реакции Газпрома
Витренко рассказал еврокомиссару о реакции Газпрома
УНИАН

Нафтогаз готовит новый иск к Газпрому с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража.

Об этом сообщил главный коммерческий директор Нафтогаз Юрий Витренко еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, сообщается на сайте украинской компании.

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По словам Войтенко, Газпром отказывается выполнять решение, которое обязывает российскую компанию возместить Нафтогазу убытки на сумму 2,6 млрд долларов и возобновить поставки газа в Украину на новых условиях.

В связи с этим, Нафтогаз начал процедуру принудительного исполнения решения и подготовил новый иск о возмещении убытков.

Напомним, 20 апреля министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что все активы российского Газпрома, которые находились на территории Украины, уже конфискованы в пользу государственного бюджета.

Ранее, 7 марта, президент Порошенко заявил, что Украина от Газпрома “получит все до копейки“.

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Теги: Войтенко, Нафтогаз, Газпром, иск, арбитраж, убытки
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Комментариев (2)
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АСТАНАВИТЕСЬ!!!    10.04.2018, 18:48
Оценка:  0
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Так если игнорировать решения международных судов, то с тобой, в итоге, просто перестанут иметь дело и начнут искать альтернативу. Какое-то неправильное поведение для продавца. Что-то это все уже не похоже на многоходовочку, а напоминает метание зайца по огороду, которому по жопе дробью дали...
pnn*inferno    10.04.2018, 18:00
Оценка:  +4
pnn*inferno
Чёта не видно представителей русской духовности, которые год за годом прогнозировали что украинцы замёрзнут.
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