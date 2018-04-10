Нафтогаз готовится к принудительному взысканию с Газпрома

Процедура принудительного исполнения решения в Европе начата за невыполнение решения арбитража.

Нафтогаз готовит новый иск к Газпрому с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража.

Об этом сообщил главный коммерческий директор Нафтогаз Юрий Витренко еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, сообщается на сайте украинской компании.

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По словам Войтенко, Газпром отказывается выполнять решение, которое обязывает российскую компанию возместить Нафтогазу убытки на сумму 2,6 млрд долларов и возобновить поставки газа в Украину на новых условиях.

В связи с этим, Нафтогаз начал процедуру принудительного исполнения решения и подготовил новый иск о возмещении убытков.

Напомним, 20 апреля министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что все активы российского Газпрома, которые находились на территории Украины, уже конфискованы в пользу государственного бюджета.

Ранее, 7 марта, президент Порошенко заявил, что Украина от Газпрома “получит все до копейки“.