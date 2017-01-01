Порошенко: в "ихтамнет" не верят нигде в мире

Президент Украины напомнил о 23 солдатах и офицерах РФ, пребывающих в украинских тюрьмах.

Порошенко заявил, что в "их там нет" не верят нигде в мире скриншот из видео

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский лозунг “их там нет“ больше не проходит нигде в мире. Соответствующее видео опубликовал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем Facebook.

Президент отметил, что РФ использует этот лозунг, говоря об агрессии против Украины на Западе и о химической атаке в Сирии.

“Это продолжается уже четыре года, и называется это на русском языке “их там нет“, - сказал Порошенко.

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Также президент подчеркнул, что с самой первой минуты агрессии РФ категорически отказывается признавать, что ее вооруженные силы причастны к этому конфликту, а также отказывается признать свою связь с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери.

“Вот этот лозунг “их там нет“ больше не проходит нигде в мире, потому что этому никто не верит. И 23 российских солдата и офицера, которые пребывают в украинских тюрьмах – это тоже называется “их там нет““, - сказал Порошенко.

Президент также отметил, что от РФ ждут более цивилизованной реакции, признания обвинений, координации и кооперации, чтобы подобные вещи не происходили в будущем. Кроме того, Порошенко отметил, что от РФ ждут выведения войск с оккупированных территорий Украины и полной имплементации Минских соглашений.

Напомним, 10 апреля Порошенко заявил, что миротворцы на Донбассе должны иметь право разоружать боевиков.