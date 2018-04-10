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Кабмин предложил хоронить украинцев в парках и скверах

Комментариев: 5
Правила захоронения умерших в Украине будут меняться. Инициативу правительства должны будут рассмотреть парламентарии.
Правительство хочет, чтобы украинцы начали отдавать предпочтение кремации
Правительство хочет, чтобы украинцы начали отдавать предпочтение кремации
EPA/UPG

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект №8248, который призван стимулировать украинцев отдавать предпочтение кремации и вводит понятие биозахоронения.

Об этом сообщает UBR.

Насущной является проблема дефицита мест на кладбищах.

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Под биозахоронением подразумевают захоронение тела с использованием биоразлагаемых материалов в течение 5 лет, при котором не предусмотрена установка могильных плит, памятников и других надгробий. А возможна лишь установка “информационной таблички“.

“Причем хоронить по такой “технологии“ можно будет не только на кладбищах, но и в лесопарках и даже парках культуры и отдыха. При условии, что местные власти дадут добро на выделение под эти нужды отдельных участков“, - говорится в сообщении.

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Также Кабмин на законодательном уровне намерен ввести понятие “подхоронения“ — захоронения умерших в уже существующие могилы. Делать это можно будет по истечении “кладбищенского периода“ (20 лет с момента последнего захоронения) и с согласия владельца (держателя) такой могилы. Если такой не будет обнаружен, достаточно будет заручиться поддержкой местных властей.

Если инициативы правительства поддержит ВРУ, закон вступит в силу через 6 месяцев после официальной публикации.

Как сообщалось 27 марта, украинские суды не успевают выдавать разрешения на похороны.

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Теги: могила, похороны, захоронение, кремация, Кабмин, ВРУ
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Комментариев (5)
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Coюзник    10.04.2018, 18:27
Оценка:  +2
Coюзник
Ну так ... с себя пусть и начинают ...
andan    10.04.2018, 18:24
Оценка:  +1
andan
Кабмин придумал как скомпенсировать последствия медреформы.
Из_бана    10.04.2018, 18:15
Оценка:  +1
Из_бана
Обычай закапывать покойников в землю пришел к нам только с христианами. До того покойников сжигали.
МонстрикC    10.04.2018, 17:41
Оценка:  +4
МонстрикC
Афигеть! Может практичнее сжигать тела и развеивать по ветру?))
Из_бана    10.04.2018, 18:04
Оценка:  +1
Из_бана
Это самый лучший вариант. А захоронение в парках - это вредительство.
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