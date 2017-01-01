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В Харькове произошла перестрелка, есть раненые

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Очевидцы видели 20-30 вооруженных парней в спортивных костюмах.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия
Полиция выясняет обстоятельства происшествия
dozor.kharkov.ua

В центре Харькова на перекрестке улиц Пушкинской и Чайковского 10 апреля около 16:00 произошла перестрелка, ранены два человека.

Об этом сообщает местное издание Дозор.

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Очевидцы рассказали о группе из 20-30 молодых парней в спортивных костюмах с оружием и кастетами, которые забежали в один из офисов на улице Чайковского. Свидетели рассказали, что слышали хлопки и крики, после которых титушки скрылись в направлении станции метро Архитектора Бекетова.

По предварительной информации, ранены два человека. Они госпитализированы. На происшествия месте работает полиция.

Напомним, в ночь на 10 апреля в Киеве произошла стрельба у ночного клуба.

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Теги: Харьков, оружие, стрельба, титушки
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