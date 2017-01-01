Инновационная ІТ-школа Samsung: как все устроено

Первые две IT-школы появились в 2016 году в Киеве. В 2017-2018 годах “IT-школа Samsung” заработала в Виннице, Львове и Днепре.

В 2016 году в Украине открылись первые бесплатные школы программирования от Samsung. После этого компания расширила географию образовательного проекта и IT-школа Samsung заработала еще в трех городах Украины.

Мы разобрались, как работают школы, где они находятся и как туда попасть

Что это такое?

IT-школа Samsung – это образовательный проект компании Samsung, реализованный при поддержке Министерства образования и науки Украины в рамках программы корпоративной социальной ответственности. Он предусматривает бесплатное обучение школьников старших классов программированию, а также глобальное развитие IT-сферы–по всему миру работает больше 2,5 тысяч школ программирования от Samsung.

Где находятся школы?

Первые две IT-школы появились в 2016 году в Киеве. В 2017-2018 годах “IT-школа Samsung” заработала в Виннице, Львове и Днепре.

Чему учат в ІТ-школах?

Школа дает ученикам не только базовые знания в области программирования, информационной грамотности и алгоритмического мышления, но и возможность разработать собственные проекты – в качестве финального экзамена нужно разработать мобильное приложение для Android. Для этого созданы все необходимые условия: современная техника, специально оборудованные классы и квалифицированные преподаватели.

Сама программа обучения состоит из шести модулей. В течение одного учебного года ученикам преподают основы программирования на языках Java и С, введение в World Wide Web, основы информационной безопасности и системы управления базами данных на примере SQLite.

В школе работают сотрудники украинского центра разработок и исследований Samsung, а также практикующие программисты. Они не ставят оценки ученикам, как это принято в традиционных школах, а обучают в свободной форме.

Как стать учеником школы

Поступить в школу могут ученики 8-11 классов. Для нужно подать онлайн заявку на сайте https://samsungitschool.com.ua/ и сдать вступительный экзамен.

IT-школа Samsung – это возможность для каждого ребенка изучать технологии и начать строить свое будущее сегодня. Для этого созданы все условия: современная техника, специально оборудованные классы и квалифицированные преподаватели.