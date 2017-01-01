Капитана судна Норд отпустили под залог

Владимир Горбенко может вернуться к себе домой в Крым, где он прописан. Но при этом капитан обязан каждый понедельник являться на допрос к следователю СБУ в Херсоне.

Капитан задержанного украинскими пограничниками судна Норд Владимир Горбенко отпущен под залог 35 тысяч гривен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Крыма Татьяну Тихончик во вторник, 10 апреля.

"Капитан судна вышел из изолятора временного содержания. В настоящее время он поехал в больницу, после чего обещал прибыть в ГУ СБУ в АРК для проведения следственных действий: допроса в своем уголовном производстве, а также в другом, где он является свидетелем", – рассказала Тихончик.

Ранее стало известно, что капитан Норда может вернуться к себе домой в Крым, где он прописан. При этом у Горбенко есть обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю в крымское управление СБУ в Херсоне. Если капитан нарушит это обязательство, то будет поднят вопрос о его розыске и аресте.

Что касается членов экипажа судна, то сейчас они допрашиваются в СБУ в качестве свидетелей в рамках уголовного производства в отношении капитана, после чего они будут отпущены.

Напомним, 25 марта в Азовском море украинские пограничники задержали российское судно Норд с экипажем из Крыма. Моряков заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. У команды, состоящей из 10 крымчан, отобрали паспорта.

Отметим, что 8 апреля команда судна Норд пыталась покинуть Украину через пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области на автомобилях с дипломатическими номерами России. А на следующий день моряков задержали уже в пункте пропуска Чонгар – на административной границе с аннексированным Крымом.

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