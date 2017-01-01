Вере Савченко не дали поговорить с сестрой

Сестре нардепа предложили прийти завтра, так как сегодня нет свободных кабинок для свиданий. Вместе с тем на завтра запланирована госпитализация арестованной.

Веру Савченко не пустили во вторник, 10 апреля, на свидание с сестрой, народным депутатом Надеждой Савченко, находящейся под арестом в следственном изоляторе управления СБУ в Киеве. Об этом она рассказала агенству Интерфакс-Украина.

"Я сегодня пыталась попасть, и только что мне сказали, что все кабинки для свиданий заняты, и приглашают на завтра", - сообщила Савченко.

По ее словам, следователь, ведущий дело ее сестры, сообщил, что Савченко может быть госпитализирована.

"А завтра, как мне сказал следователь, она попросилась в больницу", - рассказала Вера Савченко.

Савченко отметила, что такая просьба нехарактерна для ее сестры.

"Это совсем на нее не похоже. Она очень стойкая и, возможно, просто у нее плохое состояние, и ее придется госпитализировать. Но возможно они, чтобы не раздувать, сказали, что она попросилась", - отметила Савченко.

Она подчеркнула, что в настоящий момент не знает, как себя чувствует ее сестра.

Сегодня, 10 апреля, в квартире Надежды Савченко проходил обыск. Позже обыскали также ее офис.

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