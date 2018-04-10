В КБ Южное коллектив обвинил директора в коррупции





10 апреля 2018 года исполняется 64 года конструкторскому бюро Южное, некогда ведущему и крупнейшему в СССР конструкторскому ракетному центру. К этой дате коллектив предприятия запустил альтернативный сайт бюро, который полностью посвящен новейшей истории предприятия при его нынешнем руководителе Дегтяреве А.В.

Об этом сообщает 24 канал.



На сайте коллектив предприятия обвиняет Дегтярева в коррупции и личном обогащении, провале всех значимых проектов и мультимиллионных убытках для госбюджета. Здесь в хронологическом порядке представлены все достижения КБ Южное при Дегтяреве А.В. и все они преимущественно негативного характера. На сайте также есть открытый для всех форум, где посетители ведут живые обсуждения самых острых тем, связанных с руководителем бюро.



Создатели сайта от имени трудового коллектива призывают к отставке Дегтярева и привлечению его к ответственности, а также просят всех посетителей делиться с сайтом интересной информацией и документами о деятельности руководителя. В дальнейшем сайт планирует стать площадкой для информирования широкой общественности, первых руководителей государства и журналистов обо всех противозаконных действиях руководства КБ.



Напомним, что ранее руководство КБ Южное обвиняли в утечке документации, которая была использована Северной Кореей для разработки своих баллистических ракет, угрожающих США.