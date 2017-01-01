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Порошенко обсудил со Штайнмайером санкции против России

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Также президенты обсудили содействие Германии прогрессу Украины на пути реформ, особенно в области децентрализации, медицины, борьбы с коррупцией.
Порошенко и Штайнмайер в Берлине 10 апреля 2018 года
Порошенко и Штайнмайер в Берлине 10 апреля 2018 года
Администрация президента Украины

Президент Петр Порошенко обсудил со своим немецким коллегой Франком-Вальтер Штайнмайером необходимость сохранения и возможного усиления режима санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства во вторник, 10 апреля.

Лидеры выразили обеспокоенность из-за продолжающихся провокаций сепаратистов на Донбассе.

Порошенко отметил, что введение миротворцев ООН в не неподконтрольные Киеву территории"будет способствовать стабилизации в регионе" и обеспечит эффективный переход "от режима постоянных российских провокаций к режиму мирного урегулирования".

Штайнмайер в свою очередь поддержал международные усилия по мирному урегулированию в Донбассе, прежде всего в контексте важности развертывания миротворческого контингента.

Также президенты обсудили содействие Германии прогрессу Украины на пути реформ, особенно в области децентрализации, медицины, борьбы с коррупцией.

Кроме того, Порошенко и Штайнмайер отметили важность использования газотранспортных возможностей Украины.

Ранее сегодня Порошенко в рамках визита в Германию провел переговоры с Ангелой Меркель. Также стало известно, что в ближайшее время состоится встреча лидеров Украины, Германии и Франции. Это не будут переговоры в нормандском формате.

 

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Теги: Берлин, донбасс, визит, Порошенко, санкции, Петр Порошенко, Франк-Вальтер Штайнмайер
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Источник: korrespondent.net

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