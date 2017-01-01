В АП рассказали, о чем будут говорить на встрече "нормандской четверки"

Основной темой переговоров станет размещение миротворцев ООН на Донбассе. Этот вопрос будет обсуждаться на фоне интенсивного диалога лидеров Германии и Франции с Москвой.

Трехсторонняя встреча лидеров Украины, Германии и Франции в немецком городе Аахен в начале мая состоится на фоне интенсивного диалога с Москвой. Об этом во вторник, 10 апреля, заявил журналистам заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, сообщает УНИАН.

Он также отметил, что после завершения формирования состава немецкого правительства Украина начала более активный диалог с ФРГ, Францией и США для того, чтобы "продвигать" идею размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

По словам Елисеева, сегодня, 10 апреля, Порошенко обсудил с Меркель и главой МИД ФРГ Гайко Маасом базовые параметры будущей миротворческой миссии.

"Немецкая сторона решительно настроена на то, чтобы эту идею реализовать, поскольку эта тема является составляющей коалиционного соглашения в Германии, то есть она имеет политическую поддержку в Германии, и сегодня очень важно, что стороны еще раз согласовали и скоординировали позиции, которые заключаются в трех ключевых элементах: во-первых - это должна быть многофункциональная полноценная миротворческая операция ООН, во-вторых - она должна охватывать всю оккупированную территорию Донбасса, в-третьих - она должна быть, в том числе, размещена на неконтролируемом участке границы", - добавил заместитель главы Администрации президента.

По словам Елисеева, детали формирования будущей миссии будут обсуждаться на уровне экспертов с привлечением спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

Также он подчеркнул важность проведения трехстороннего саммита с участием Украины, Германии и Франции, который состоится в немецком городе Аахен в начале мая.

"Для нас очень важно, что это будет происходить на фоне интенсивного диалога лидеров Германии и Франции с Москвой, потому что все знают, что Россия владеет правом вето в Совете безопасности ООН, и без Москвы продвинуть этот вопрос будет очень трудно", - добавил Елисеев.

Как сообщалось, Ангела Меркель анонсировала трехстороннюю встречу после переговоров с Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Германию во вторник, 10 апреля, начал переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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