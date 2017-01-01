В зоне АТО ранен украинский военный

Пострадавшего воина доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь. Всего по состоянию на 18:00 было зафиксировано 22 обстрела.

С начала суток был ранен один боец facebook.com/ato.news

С начала суток в зоне АТО было зафиксировано 22 обстрела украинских украинских опорных пунктов. Об этом вечером 10 апреля сообщает пресс-центр АТО.

"В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранение. Пострадавшего воина доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов агрессор обстрелял позиции ВСУ вблизи населенного пункта Бердянское.

Также минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП противник применил в районе Песков, гранатометы различных систем вблизи Лебединского, Водяного и Шахты Бутовка, противотанковый ракетный комплекс – неподалеку Широкино, а крупнокалиберные пулеметы – по защитниках Гнутово, Новотроицкого и Опытного.

Кроме этого, под огонь из вооружения БМП попали защитники Гнутового, из стрелкового оружия – Авдеевки, Павлополя, Красногоровки и Новотроицкого, а позиции под Водяным – обстреливал вражеский снайпер.

На Луганском направлении от начала суток сохранялась тишина.

Как сообщалось, на Пасху в АТО были ранены пять украинских военных.

Напомним, в зоне АТО пропали четверо гражданских.

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