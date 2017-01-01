Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В зоне АТО ранен украинский военный

Комментариев: 0
Пострадавшего воина доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь. Всего по состоянию на 18:00 было зафиксировано 22 обстрела.
С начала суток был ранен один боец
С начала суток был ранен один боец
facebook.com/ato.news

С начала суток в зоне АТО было зафиксировано 22 обстрела украинских украинских опорных пунктов. Об этом вечером 10 апреля сообщает пресс-центр АТО.

"В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранение. Пострадавшего воина доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов агрессор обстрелял позиции ВСУ вблизи населенного пункта Бердянское.

Также минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП противник применил в районе Песков, гранатометы различных систем вблизи Лебединского, Водяного и Шахты Бутовка, противотанковый ракетный комплекс – неподалеку Широкино, а крупнокалиберные пулеметы – по защитниках Гнутово, Новотроицкого и Опытного.

Кроме этого, под огонь из вооружения БМП попали защитники Гнутового, из стрелкового оружия – Авдеевки, Павлополя, Красногоровки и Новотроицкого, а позиции под Водяным – обстреливал вражеский снайпер.

На Луганском направлении от начала суток сохранялась тишина.

Как сообщалось, на Пасху в АТО были ранены пять украинских военных.

Напомним, в зоне АТО пропали четверо гражданских.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, ранение, АТО на востоке Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь