На борту находились два летчика, они не пострадали. Тем временем вертолет, принадлежавший частной фирме, во время падения был серьезно поврежден.

На борту находились два человека pl.npu.gov.ua

В Полтавской области, возле села Чернышовка, во вторник 10 апреля упал вертолет Ми-2. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Отмечается, что на борту находились два летчика, они не пострадали.

Происшествие случилось во вторник около 17 часов, возле села Чернышовка в Шишацком районе. Установлено, что вертолет Ми-2, принадлежит частной фирме.

По предварительной информации машина совершала авиахимические работы.

На место аварии прибыли наряды полиции, медики и спасатели. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Cмотрите фотогалерею: Под Полтавой упал вертолет

Как сообщалось, несколько дней назад в Словакии разбился вертолет.

Ранее в США разбился крупнейший военный вертолет, в результате четверо людей погибли.

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