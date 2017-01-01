В Днепре 23 студента заболели корью

В числе заболевших - одна беременная студентка и три сотрудника университета. Занятие в учебном заведении не прекращались. Также в одном из детсадов у нескольких детей была диагностирована корь.

Новая вспышка кори зафиксирована в Днипровском аграрно-экономическом университете. Об этом на пресс-конференции во вторник, 10 апреля, сообщил завотделением эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Украины Денис Киселев, сообщает Укринформ.

"Корью заболели 23 студента и 3 сотрудника аграрно-экономического университета в Днепре. В числе заболевших одна беременная студентка", - отметил Киселев.

Он отметил, что занятия в университете не прекращались. Часть заболевших госпитализирована в больницу, остальные - лечатся амбулаторно.

Кроме аграрного университета в Днепре, зарегистрирована вспышка кори среди воспитанников ДУЗ №392 Самарского района - трое детей.

Общее количество заболевших корью в области в текущем году составило 334 человека. Случаи регистрировались на 14 административных территориях. Всего было зарегистрировано 10 вспышек: в Днепро (2), в Кривом Роге, в Марганце, в Никополе (2), в Магдалиновском (2), Днепровском и Пятихатском районах.

Более 45% заболевших - лица ромской национальности, большинство из которых не были привиты против кори.

Ранее сообщалось, что в Киеве корью заболели семь курсантов.

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