Итоги 10 апреля: обыски у Савченко и поиски фрагментов тел на месте крушения Ан-148

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Силовики изъяли наградной пистолет Савченко и патроны к нему EPA/UPG

Главные новости и события 9 апреля:



Польша назвала официальную причину Смоленской катастрофы

Председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил, что причиной гибели членов правительственной делегации под Смоленском во главе с экс-президентом Лехом Качиньским в 2010 году стал взрыв на борту самолета Ту-154М.

В Совбезе ООН не смогли договориться по Сирии

Совет Безопасности ООН не принял проекты резолюций России и США по расследованию применения химического оружия в Сирии. Документы не набрали необходимого количества голосов. Всего было представлено три документа. Они были призваны стать ответом на недавние сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума.

Силовики провели обыски в квартире и офисе Савченко

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Силовики провели обыски в квартире и офисе арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежды Савченко. По словам матери нардепа, во время обыска в квартире правоохранители искали оружие. Силовики изъяли наградной пистолет Савченко и патроны к нему.

Facebook не смог гарантировать невмешательство России в выборы

Основатель и владелец социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о невозможности гарантировать, что Россия не сможет использовать соцсеть для вмешательства в американские выборы.

“Я не могу гарантировать это (невмешательство России – ред.), поскольку у нас идет гонка вооружений. Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, – будет продолжающийся конфликт“, – сказал он. Цукерберг также заявил, что Facebook сотрудничает с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США.

США намерены ввести новые санкции против России

США планируют ввести новый пакет санкций против России. Соответствующий документ находится в базе документов Конгресса. Санкции предусматривают запрет на финансовые операции, связанные с государственным долгом РФ.

Суд арестовал судно из РФ за незаконную добычу песка в Крыму

Украинский суд арестовал российское судно, которое ведет незаконную добычу песка в аннексированном Крыму для строительства Керченского моста.

“Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки г. Туапсе (РФ), принадлежащее компании Trans Services Maritime. В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства моста в районе Керчи“, – заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Кабмин предложил хоронить украинцев в парках и скверах



Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект, который призван стимулировать украинцев отдавать предпочтение кремации и вводит понятие биозахоронения. Правила захоронения умерших в Украине будут меняться. Инициативу правительства должны будут рассмотреть парламентарии.

На месте крушения Ан-148 снова ищут фрагменты тел



МЧС отреагировало на видеообращение дочери одной из жертв авиакатастрофы.

В Подмосковье, на месте крушения АН-148 сотрудники МЧС проводят повторную проверку.



Дочь погибшей при крушении АН-148: видеообращение 0:00 / 00:47



В Киеве на статуи Родина-мать открыли смотровую площадку



В Киеве на щите статуи Родина-мать, которая находится на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, открыли смотровую площадку.

Площадка Экстрим расположена на высоте 91 метр.



