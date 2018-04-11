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Украина вошла в топ стран, где часто воруют предметы искусства

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Первыми в списке идут Ирак, Афганистан, Сирия и Ливия. За ними расположены Франция, Австрия и Германия. Украина в рейтинге заняла 8 место.
Украина среди стран, где часто воруют предметы искусства
Украина среди стран, где часто воруют предметы искусства

Украина попала в топ-10 стран, в которых чаще всего воруют произведения искусства. Об этом свидетельствует рейтинг Element Paints, который учитывает данные Интерпола по 192 странам за период с 1991 по ноябрь 2017 года.

Первыми в списке идут Ирак, Афганистан, Сирия и Ливия. За ними расположены европейские страны - Франция, Австрия и Германия. Украина в рейтинге заняла 8 место.

Среди городов, в которых находят больше всего предметов искусства, лидирует Париж. Второе место занимает сербский город Аранджеловац, который расположен между Ближним Востоком и Европой. Далее идут Лондон и Багдад.

Отмечается, что самыми популярными среди похитителей предметов искусства являются скульптуры. Индекс украденных скульптур почти вдвое больше, чем количество утерянных картин. В пятерку предметов искусства, которые чаще всего похищают, попали керамика, золото и серебро, а также старинное оружие.

 

 

Ранее Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны.

 

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Теги: рейтинг, искусство, Интерпол, воровство, страны
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Гренкс    11.04.2018, 08:26
Оценка:  0
Гренкс
Как интересно, в топе страны, в которые вторглась США - Ирак, Афганистан, Сирия и Ливия
В Украину США в открытую не вторгалось, но её место в первой пятёрке заставляет задуматься...
Coюзник    11.04.2018, 08:41
Оценка:  0
Coюзник
Шож ты про Россию в Афгане и Сирии и Ливии умалчиваешь?
Coюзник    11.04.2018, 08:42
Оценка:  0
Coюзник
Да и Ирак жирик питался как свой пацан
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