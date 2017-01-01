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Сутки в АТО: 64 обстрела, пять пострадавших

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Возле Водяного, Песков и Каменки сепаратисты вели огонь из танков, в районе Песков, Талаковки, Лебединского и Шахты Бутовка - из минометов калибра 82 мм.
В зоне АТО за сутки пять пострадавших
В зоне АТО за сутки пять пострадавших
facebook.com/ato.news

Сепаратисты за прошедшие сутки, 10 апреля, 64 раза обстреляли позиции сил АТО, 4 украинских военных получили ранения, один - боевое травмирование. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на донецком направлении под огонь из запрещенных 120 мм минометов попали укрепления ВСУ возле Бердянского, Лебединского, Широкиного, Водяного, Песков, Каменки, Авдеевки и Шахты Бутовка.

Также возле Водяного, Песков и Каменки сепаратисты вели огонь из танков, в районе Песков, Талаковки, Лебединского и Шахты Бутовка - из минометов калибра 82 мм.

Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил по защитникам Лебединского, Авдеевки, Старогнатовки, Талаковки, Марьинки, Каменки, Гнутового, Красногоровки, Водяного, Шахты Бутовка, Опытного, Новотроицкого и Павлополя.

Вооружение БМП - по защитникам Песков, Гнутового и Красногоровки, возле Широкиного - противотанковый ракетный комплекс.

"На луганском направлении из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал наши укрепления неподалеку Новоалександровки, а вооружение БМП - применил в районе Луганского", - отметили в штабе.

В результате вражеского огня 4 украинских воинов получили ранения, 1 военнослужащий - боевое травмирование.

Ранее сообщалось, что на Пасху в зоне АТО были ранены пять украинских военных.

 

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Теги: ВСУ, АТО, Перемирие на Донбассе, АТО новости, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, зона АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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