Укрзализныця меняет график поездов в Одессу

График движения временно изменен в связи с реконструкцией пути перегона.

Укрзализныця меняет график движения поездов в одесском направлении, в связи с реконструкцией пути перегона Разделение I - Еремеевка.

Об этом сообщает Железнодорожный информационный портал.

Читай также: В Кировоградской области автобус со школьниками столкнулся с тепловозом

“С сегодняшнего дня до 25 апреля включительно в связи с реконструкцией нечетного пути перегона Разделение I - Еремеевка некоторые пассажирские поезда пригородного и дальнего следования будут курсировать по измененному расписанию движения“, - говорится в сообщении.

Изменения коснутся следующих поездов:

№11 Львов - Одесса;

№23 Москва - Одесса;

№25/35 Рахов/Яремча/Пшемышль - Одесса;

№83 Ковель - Одесса;

№93 Минск - Одесса;

№105 Киев - Одесса;

№106 Одесса - Киев;

№107 Ужгород - Одесса;

№135 Черновцы - Белгород-Днестровский;

№145 Киев - Измаил;

№641 Кишинев - Одесса;

№763 Киев - Одесса;

№797 Винница - Одесса;

№798 Одесса - Винница;

№6201 Разделение I - Одесса;

№6203 Раздельная И - Одесса;

№6205 Раздельная И - Одесса;

№6251 Вапнярка - Одесса;

№6252 Одесса - Вапнярка;

№6253 Вапнярка - Одесса;

№6255 Вапнярка - Одесса;

№6257 Вапнярка - Одесса;

№6271 Балта - Одесса;

№6272 Одесса - Балта.

Также, временно изменено время прибытия пассажирских поездов №63 Днепр - Одесса и №147 Киев - Одесса.

Напомним, 10 апреля заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что в Украине идет подготовка к запуску поезда “четырех столиц“, который будет курсировать маршрутом Киев - Минск - Вильнюс - Рига.

Ранее, 3 апреля, в УЗ сообщили, что подорожание билетов на поезда откладывается.