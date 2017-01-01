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Укрзализныця меняет график поездов в Одессу

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График движения временно изменен в связи с реконструкцией пути перегона.
Новый график действует до 25 апреля
Новый график действует до 25 апреля
od.vgorode.ua

Укрзализныця меняет график движения поездов в одесском направлении, в связи с реконструкцией пути перегона Разделение I - Еремеевка.

Об этом сообщает Железнодорожный информационный портал.

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“С сегодняшнего дня до 25 апреля включительно в связи с реконструкцией нечетного пути перегона Разделение I - Еремеевка некоторые пассажирские поезда пригородного и дальнего следования будут курсировать по измененному расписанию движения“, - говорится в сообщении.

Изменения коснутся следующих поездов:

  • №11 Львов - Одесса;
  • №23 Москва - Одесса;
  • №25/35 Рахов/Яремча/Пшемышль - Одесса;
  • №83 Ковель - Одесса;
  • №93 Минск - Одесса;
  • №105 Киев - Одесса;
  • №106 Одесса - Киев;
  • №107 Ужгород - Одесса;
  • №135 Черновцы - Белгород-Днестровский;
  • №145 Киев - Измаил;
  • №641 Кишинев - Одесса;
  • №763 Киев - Одесса;
  • №797 Винница - Одесса;
  • №798 Одесса - Винница;
  • №6201 Разделение I - Одесса;
  • №6203 Раздельная И - Одесса;
  • №6205 Раздельная И - Одесса;
  • №6251 Вапнярка - Одесса;
  • №6252 Одесса - Вапнярка;
  • №6253 Вапнярка - Одесса;
  • №6255 Вапнярка - Одесса;
  • №6257 Вапнярка - Одесса;
  • №6271 Балта - Одесса;
  • №6272 Одесса - Балта.

Также, временно изменено время прибытия пассажирских поездов №63 Днепр - Одесса и №147 Киев - Одесса.

Напомним, 10 апреля заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что в Украине идет подготовка к запуску поезда “четырех столиц“, который будет курсировать маршрутом Киев - Минск - Вильнюс - Рига.

Ранее, 3 апреля, в УЗ сообщили, что подорожание билетов на поезда откладывается.

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Теги: Укрзализныця, УЗ, поезда, график, ремонт
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