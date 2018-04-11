В Керчи разрушается обелиск Славы на горе Митридат

Местные "власти" никак не комментируют ситуацию.

Обелиск Славы был построен в Керчи в 1944 году ru.krymr.com

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В оккупированном Российской Федерацией Крыму, в городе Керчь начал разрушатся

обелиск Славы на горе Митридат.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

“Каменная кладка монумента, который возвышается над центральной частью города, местами расшатана“, - говорится в сообщении.

Местные СМИ публикуют опасения керчан, которые утверждают, что обелиск начал крениться из-за того, что некоторые камни в кладке расшатались.

При этом местные “власти“ никак не комментируют подобные заявления.

Памятный знак возвышается над центральной частью города ru.krymr.com

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В то же время, ставленник оккупантов Сергей Аксенов 10 апреля предложил объединить обелиск Славы в Керчи с другими архитектурными объектами на горе Митридат в Керчи, в частности, античным городищем Пантикапей и Митридатской лестницей, в единый историко-культурный комплекс.

“Это позволит объединить разрозненные объекты в единый ансамбль и создать на северо-восточном склоне горы Митридат комплекс, отражающий историческую связь времен и событий, начиная от древнегреческого Пантикапея до героической обороны и освобождения Керчи“, – сказал он.

Каменная кладка монумента местами расшатана ru.krymr.com

Стоит отметить, что обелиск Славы был построен в Керчи в 1944 году по проекту архитектора Алексея Киселева. Монумент посвящен военнослужащим Отдельной Приморской армии, морякам Азовской военной флотилии и всем воинам, павшим в боях за освобождение Крыма в ноябре 1943- апреле 1944 года. Для строительства обелиска использовались камни от Троицкого собора Керчи.

Для строительства обелиска использовались камни от Троицкого собора Керчи ru.krymr.com

Как сообщалось 20 февраля, в оккупированной Россией Керчи разрушается Митридатская лестница.