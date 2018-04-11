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В Керчи разрушается обелиск Славы на горе Митридат

Комментариев: 2
Местные "власти" никак не комментируют ситуацию.
Обелиск Славы был построен в Керчи в 1944 году
Обелиск Славы был построен в Керчи в 1944 году
ru.krymr.com

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В оккупированном Российской Федерацией Крыму, в городе Керчь начал разрушатся
обелиск Славы на горе Митридат.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

“Каменная кладка монумента, который возвышается над центральной частью города, местами расшатана“, - говорится в сообщении.

Местные СМИ публикуют опасения керчан, которые утверждают, что обелиск начал крениться из-за того, что некоторые камни в кладке расшатались.

При этом местные “власти“ никак не комментируют подобные заявления.

Памятный знак возвышается над центральной частью города
Памятный знак возвышается над центральной частью города
ru.krymr.com

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В то же время, ставленник оккупантов Сергей Аксенов 10 апреля предложил объединить обелиск Славы в Керчи с другими архитектурными объектами на горе Митридат в Керчи, в частности, античным городищем Пантикапей и Митридатской лестницей, в единый историко-культурный комплекс.

“Это позволит объединить разрозненные объекты в единый ансамбль и создать на северо-восточном склоне горы Митридат комплекс, отражающий историческую связь времен и событий, начиная от древнегреческого Пантикапея до героической обороны и освобождения Керчи“, – сказал он.

Каменная кладка монумента местами расшатана
Каменная кладка монумента местами расшатана
ru.krymr.com

Стоит отметить, что обелиск Славы был построен в Керчи в 1944 году по проекту архитектора Алексея Киселева. Монумент посвящен военнослужащим Отдельной Приморской армии, морякам Азовской военной флотилии и всем воинам, павшим в боях за освобождение Крыма в ноябре 1943- апреле 1944 года. Для строительства обелиска использовались камни от Троицкого собора Керчи.

Для строительства обелиска использовались камни от Троицкого собора Керчи
Для строительства обелиска использовались камни от Троицкого собора Керчи
ru.krymr.com

Как сообщалось 20 февраля, в оккупированной Россией Керчи разрушается Митридатская лестница.

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Теги: Крым, Керчь, гора Митридат, исторический памятник, архитектурная ценность, обелиск
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Комментариев (2)
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Woodbrother    11.04.2018, 10:34
Оценка:  -3
Woodbrother
Диды разрушали
KastrYOUlya    11.04.2018, 11:44
Оценка:  +1
KastrYOUlya
Кастрюли скакалы =)
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