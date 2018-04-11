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Жительница Василькова получила пять лет условно за попытку продать 2-летнего сына

Комментариев: 2
Прокуратура намерена подавать апелляцию.
Женщина пыталась продать сына за $35 тысяч
Женщина пыталась продать сына за $35 тысяч
npu.gov.ua

Киево-Святошинский районный суд дал пять лет условного срока жительнице Василькова, которая осенью 2017 года пыталась продать своего 2-летнего сына за $35 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Суд признал ее виновным по ч.3 ст.149 УК Украины (торговля людьми) и приговорил к пяти годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Прокуроры требовали меру наказания в виде 8 лет и намерены подавать аппеляцию.

Жительница Василькова пыталась продать своего сына
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Напомним, 16 февраля В Хмельницкой области была задержана женщина, которая хотела продать в рабство четырехлетнего сына за 15 тысяч гривен. 

Ранее, 11 января, в Москве задержали мать 13-летней девочки, которая хотела продать свою дочь в сексуальное рабство.

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Теги: Васильков, прокуратура, суд, ребенок, торговля людьми
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Комментариев (2)
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хунтята    11.04.2018, 11:17
Оценка:  +1
хунтята
стерилезовать
ШКИПЕР*    11.04.2018, 10:57
Оценка:  +1
ШКИПЕР*
п-зда тупая....
вообще жесть
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