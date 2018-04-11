Жительница Василькова получила пять лет условно за попытку продать 2-летнего сына

Прокуратура намерена подавать апелляцию.

Женщина пыталась продать сына за $35 тысяч npu.gov.ua

Киево-Святошинский районный суд дал пять лет условного срока жительнице Василькова, которая осенью 2017 года пыталась продать своего 2-летнего сына за $35 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Суд признал ее виновным по ч.3 ст.149 УК Украины (торговля людьми) и приговорил к пяти годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Прокуроры требовали меру наказания в виде 8 лет и намерены подавать аппеляцию.

Жительница Василькова пыталась продать своего сына 0:00 / 03:52

Напомним, 16 февраля В Хмельницкой области была задержана женщина, которая хотела продать в рабство четырехлетнего сына за 15 тысяч гривен.

Ранее, 11 января, в Москве задержали мать 13-летней девочки, которая хотела продать свою дочь в сексуальное рабство.