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ДТП на Волыни: на телеге разбились отец и ребенок

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Телега была нагружена бревнами.
Мужчина и 14-летний ребенок погибли на месте
Мужчина и 14-летний ребенок погибли на месте
ukhtoma.ru

Возле села Людмилполь Волынской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека - 37-летний отец и 14-летний сын.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

“Вчера около часа ночи в дежурную часть Владимир-Волынского отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи села Людмилполь перевернулся гужевой транспорт и придавил мужчину и ребенка“, - говорится в сообщении.

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Как выяснили правоохранители, местный житель управлял телегой, нагруженной бревнами. Мужчина, вероятно, не справился с управлением и съехал в кювет, где телега перевернулась и придавила его и его сына. Оба погибли на месте.

Сведения зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Полиция прверяет обстоятельства трагедии.

Напомним, также в ноябре 2017 года в Одесской области произошло смертельное ДТП с участием телеги.

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Теги: ДТП, Волынская область, телега, бревна
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