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Немцы так не поступали: жители Луганска о новых репрессиях в ЛНР

Комментариев: 7
Боевики обязывают "бюджетников" оплачивать долги за период, когда на Донбассе началась война. В городе сплошные проверки и контроль.
Источники отмечают, что многие жители живут в страхе
Источники отмечают, что многие жители живут в страхе
gtrklnr.com

Боевики ЛНР обязали “бюджетников“ предоставлять копии коммунальных платежей по месту работы и погашать долги за период, когда на Донбассе началась война.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники из ОРЛО.

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“Требуют оплачивать долги и отчитываться. У пенсионеров-инвалидов зимой в частных домах обрезали газ за долги. Немцы так не поступали, говорят люди, ожидающие Украину“, - рассказала учительница одной из школ Луганска.

Она сообщила, что в школах Луганска проходят постоянные проверки и ведется жесткий контроль. 

“Давить, запугивать... Учителя своей тени сейчас в Луганске боятся“, - призналась учительница.

Один из источников добавил, что многие не выдерживают и увольняются. Директора школ просят пенсионеров как можно дольше работать, потому как “замены старому поколению нет, молодежь уезжает, получив образование в поисках лучшей жизни“.

Напомним, 12 марта в Луганске боевики запретили местным жителям выезжать на подконтрольную Украине территорию в Станицу Луганскую.

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Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, жители
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Комментариев (7)
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ipkiev    11.04.2018, 13:14
Оценка:  +1
ipkiev
а многие ждали этих фашистов а теперь заплакали........................ ....
Глод    11.04.2018, 12:30
Оценка:  -1
Глод
При немцах не было газа. Да и электричество и водопровод не везде был. Да и тех, кто помнит как было при немцах мало осталось, им уже за 80.
arahimary    11.04.2018, 12:24
Оценка:  +7
arahimary
Блин, не пойму их- у половины населения РФ нету газа и живут))) Чет народ там зажрался- газ им подавай.Это вам не в Украине- че хотели, то и получили.
Из_бана    11.04.2018, 12:17
Оценка:  +4
Из_бана
Это у них там что? Флаг американской конфедерации? Это же не скрепно.
Шкиряк_и_Зорян    11.04.2018, 12:05
Оценка:  -4
Шкиряк_и_Зорян
А при немцах у них в домах разве был газ?
Из_бана    11.04.2018, 12:21
Оценка:  +3
Из_бана
Ну, если газа не было, то не было и долгов. И тем более его не могли отключить. Не поймешь их. Все им не так.
Churxancik    11.04.2018, 12:31
Оценка:  +1
Churxancik
А никто и не отключает. Брехня чистой воды. Впрочем как всегда. Бла...бла...бла.
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