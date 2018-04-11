Немцы так не поступали: жители Луганска о новых репрессиях в ЛНР
Боевики ЛНР обязали “бюджетников“ предоставлять копии коммунальных платежей по месту работы и погашать долги за период, когда на Донбассе началась война.
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники из ОРЛО.
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“Требуют оплачивать долги и отчитываться. У пенсионеров-инвалидов зимой в частных домах обрезали газ за долги. Немцы так не поступали, говорят люди, ожидающие Украину“, - рассказала учительница одной из школ Луганска.
Она сообщила, что в школах Луганска проходят постоянные проверки и ведется жесткий контроль.
“Давить, запугивать... Учителя своей тени сейчас в Луганске боятся“, - призналась учительница.
Один из источников добавил, что многие не выдерживают и увольняются. Директора школ просят пенсионеров как можно дольше работать, потому как “замены старому поколению нет, молодежь уезжает, получив образование в поисках лучшей жизни“.
Напомним, 12 марта в Луганске боевики запретили местным жителям выезжать на подконтрольную Украине территорию в Станицу Луганскую.