Немцы так не поступали: жители Луганска о новых репрессиях в ЛНР

Боевики обязывают "бюджетников" оплачивать долги за период, когда на Донбассе началась война. В городе сплошные проверки и контроль.

Источники отмечают, что многие жители живут в страхе gtrklnr.com

Боевики ЛНР обязали “бюджетников“ предоставлять копии коммунальных платежей по месту работы и погашать долги за период, когда на Донбассе началась война.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники из ОРЛО.

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“Требуют оплачивать долги и отчитываться. У пенсионеров-инвалидов зимой в частных домах обрезали газ за долги. Немцы так не поступали, говорят люди, ожидающие Украину“, - рассказала учительница одной из школ Луганска.

Она сообщила, что в школах Луганска проходят постоянные проверки и ведется жесткий контроль.

“Давить, запугивать... Учителя своей тени сейчас в Луганске боятся“, - призналась учительница.

Один из источников добавил, что многие не выдерживают и увольняются. Директора школ просят пенсионеров как можно дольше работать, потому как “замены старому поколению нет, молодежь уезжает, получив образование в поисках лучшей жизни“.

Напомним, 12 марта в Луганске боевики запретили местным жителям выезжать на подконтрольную Украине территорию в Станицу Луганскую.