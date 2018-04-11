Прокуратура продолжит добиваться обвинения Гиви

В будущем собранные доказательства могут быть использованы на международных площадках.

Ни сторона защиты, ни сторона обвинения не имеют официальной информации о смерти Гиви скриншот

Читай также: Российский депутат предложил назвать именем Моторолы одну из школ Петербурга

Главная военная прокуратура намерена добиваться обвинительного приговора для погибшего террориста так называемой ДНР, командира подразделения Сомали Михаила Толстых ( позывной - Гиви).

Об этом в интервью Громадському радио сказал прокурор по данному делу Марлен Джербинов.

Он сообщил, что прокуратура намерена обжаловать в апелляции отказ Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области принять к рассмотрению обвинительный акт против Гиви.

Прокурор настаивает, что, несмотря на информацию о смерти боевика в феврале 2017 года, суд должен рассмотреть дело и вынести приговор.

Читай также: Пасечник предложил провозгласить “новую независимую Украину“

“Конечно, кто-то, может, скажет, зачем тратить время и бюджетные средства на рассмотрение этого производства, но в ходе досудебного расследования было собрано достаточно доказательств, которые в будущем могут быть использованы на международных площадках. ...Поэтому не хотелось бы похоронить эти материалы в связи со смертью лица, тем более, что в данном случае мы это сделать не можем. Нам надо идти дальше по процедуре и получать соответствующий приговор“, - отметил Джербинов.

Он также подчеркивает, что ни сторона защиты, ни сторона обвинения не располагают официальной информацией о смерти Гиви.

Как сообщалось 2 апреля, суд пояснил, почему вызвал мертвого террориста Гиви.

Затем Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вернул уголовное производство относительно Гиви прокуратуре.