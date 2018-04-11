В Украине предлагают криминализировать "гречку" на выборах и кандидатов-двойников

МВД намерено ужесточить наказание за нарушения на выборах.

МВД совместно с гражданской сетью Опора подготовили законопроект об ужесточении наказания за нарушения на выборах. Об этом заявила замминистра Татьяна Ковальчук на заседании правительства, передает LB.ua.

Законопроект предусматривает тюремное наказание сроком до 2 лет за вбросы бюллетеней, нарушение тайны голосования, продажу голоса.

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Ответственность за подкуп избирателей, фальсификацию избирательной документации предлагается повысить до 6 лет лишения свободы с нынешних 3 лет. Правоохранителям будет предоставлено право на негласные следственные действия для выявления таких правонарушений.

“Законопроектом вводится ответственность за подкуп кандидатов. Когда мы говорим о засилье так называемых технических кандидатах или кандидатов-двойников, мы должны понимать, что их активность базируется на получении неправомерной выгоды от влиятельных участников избирательной гонки“, - сказала замминистра.

Предусматривается уголовная ответственность за предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям неправомерной выгоды, в том числе в виде спиртных напитков и продуктов питания, например гречка.

Также предлагается отменить уголовную ответственность за уничтожение или утаивание избирательных бюллетеней.

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“Как правило, избиратели совершают такие действия из хулиганских мотивов или протестных мотивов, и их действия не представляют общественной опасности“, - сказала Ковальчук.

Избиратель, который на участке публично объявит, за кого он проголосовал, будет привлекаться к административной ответственности.

Напомним, 28 марта в Сети появилось видео Надежды Савченко где она заявила о намерении стать президентом.