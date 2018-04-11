Зампрокурора Винницкой области поймали на взятке
Сотрудники СБУ задержали на взятке заместитетля прокурора Винницкой области. Чиновник был задержан дома в среду, 11 апреля, после получения денег.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства
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“Установлено, что чиновник требовал 6 тысяч долларов за решение вопроса относительно закрытия уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области“, – говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативники задержали фигуранта дела и двух посредников по местам их проживания после получения всей суммы взятки.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о требовании неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины).
Ранее в ресторане Киева задержали чиновника Укртрансбезопасности на взятке в $38 тысяч. Мужчина за каждый оформленный документ получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в 49 гривен.