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Зампрокурора Винницкой области поймали на взятке

Комментариев: 1
Чиновник потребовал деньги за решение вопроса относительно закрытия уголовного дела в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозназначения.
Зампрокурора задержали в его доме
Зампрокурора задержали в его доме
ssu.gov.ua/ua

Сотрудники СБУ задержали на взятке заместитетля прокурора Винницкой области. Чиновник был задержан дома в среду, 11 апреля, после получения денег. 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства 

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“Установлено, что чиновник требовал 6 тысяч долларов за решение вопроса относительно закрытия уголовного производства в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения в одном из районов Винницкой области“, – говорится в сообщении.

Чиновник требовал деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства
Чиновник требовал деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства
ssu.gov.ua/ua

Отмечается, что оперативники задержали фигуранта дела и двух посредников по местам их проживания после получения всей суммы взятки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о требовании неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины).

Ранее в ресторане Киева задержали чиновника Укртрансбезопасности на взятке в $38 тысяч. Мужчина за каждый оформленный документ получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в 49 гривен.

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Теги: СБУ, взятка, фото, прокурор, Винницкая область
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Комментариев (1)
Кайдаш    11.04.2018, 12:58
Оценка:  0
Кайдаш
Где бы его 50 га земли самовольно захватить?
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