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В Житомирской области из колонии сбежал убийца

Комментариев: 1
Правоохранители обнародовали фоторобот преступника.
Так выглядит сбежавший преступник
Так выглядит сбежавший преступник
zt.npu.gov.ua

Из исправительной колонии в Житомирской области сбежал опасный преступник, осужденный на 13 лет за умышленное убийство и кражу. Об этом в среду, 11 апреля, сообщили в полиции Житомирской области.

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“Устанавливается местонахождение Козела Александра Сергеевича, 10.09.1989 г.р, который 10 апреля самовольно покинул участок социальной реабилитации Житомирской исправительной колонии №4. До ареста он проживал в с. Быстрик Ружинского района“, - гласит сообщение. Александр был осужден в 2009 году. 

Правоохранители рассказали о приметах преступника: среднего телосложения, рост 170 см, глаза серые, волосы короткие темно-русые уши небольшие, оттопыренные, нос искривлен в сторону. Под правым глазом – шрам. На левой руке – татуировка в виде букв на пальцах САНЯ и между большим и указательным пальцем – буквы С. На левом предплечье – татуировка в виде смерти с косой.

Правоохранители просят население держаться подальше от мужчины с такими приметами, и при встрече с ним немедленно сообщить о его местонахождении в полицию.

Напомним, 6 апреля в Житомирской области в школе нашли почти две тысячи патронов.

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Теги: Украина, Житомирская область, преступник, сбежал преступник, убийца, розыск
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Комментариев (1)
Из_бана    11.04.2018, 14:08
Оценка:  +3
Из_бана
1. Почему Козела, если Козла?
2. Это не фоторобот, а фотография.
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