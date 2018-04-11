В Житомирской области из колонии сбежал убийца

Правоохранители обнародовали фоторобот преступника.

Из исправительной колонии в Житомирской области сбежал опасный преступник, осужденный на 13 лет за умышленное убийство и кражу. Об этом в среду, 11 апреля, сообщили в полиции Житомирской области.

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“Устанавливается местонахождение Козела Александра Сергеевича, 10.09.1989 г.р, который 10 апреля самовольно покинул участок социальной реабилитации Житомирской исправительной колонии №4. До ареста он проживал в с. Быстрик Ружинского района“, - гласит сообщение. Александр был осужден в 2009 году.

Правоохранители рассказали о приметах преступника: среднего телосложения, рост 170 см, глаза серые, волосы короткие темно-русые уши небольшие, оттопыренные, нос искривлен в сторону. Под правым глазом – шрам. На левой руке – татуировка в виде букв на пальцах САНЯ и между большим и указательным пальцем – буквы С. На левом предплечье – татуировка в виде смерти с косой.

Правоохранители просят население держаться подальше от мужчины с такими приметами, и при встрече с ним немедленно сообщить о его местонахождении в полицию.

Напомним, 6 апреля в Житомирской области в школе нашли почти две тысячи патронов.