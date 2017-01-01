В Чернобыльской зоне задержали двух сталкеров-иностранцев
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала двух иностранцев-сталкеров. Ребят задержали в отселенном городе Припять, сообщили в полиции Киевской области.
Читай также: В зоне ЧАЭС испытали установку для очистки воды от радиации
“Двое ребят-иностранцев 22 и 25 лет незаконно проникли на территорию зоны отчуждения за контрольно-пропускные пункты с целью экстремального туризма“, - говорится в сообщении.
Задержанные прибыли в Украину из Москвы поездом. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, им грозит наказание штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Также работники полиции обратились в миграционную службу с ходатайством о сокращении срока пребывания иностранцев в Украине.
Напомним, 20 марта Государственное специализированное предприятие Чернобыльская атомная электростанция начало проводить для всех желающих организованные легальные экскурсии.
Ранее, в январе, сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС задержали четырех сталкеров.