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В Чернобыльской зоне задержали двух сталкеров-иностранцев

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В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, им грозит наказание штраф.
Задержанные прибыли в Украину из Москвы поездом
Задержанные прибыли в Украину из Москвы поездом
kv.npu.gov.ua

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала двух иностранцев-сталкеров. Ребят задержали в отселенном городе Припять, сообщили в полиции Киевской области.

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“Двое ребят-иностранцев 22 и 25 лет незаконно проникли на территорию зоны отчуждения за контрольно-пропускные пункты с целью экстремального туризма“, - говорится в сообщении.

Задержанные прибыли в Украину из Москвы поездом. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, им грозит наказание штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Задержанным грозит штраф
Задержанным грозит штраф
kv.npu.gov.ua

Также работники полиции обратились в миграционную службу с ходатайством о сокращении срока пребывания иностранцев в Украине.

Напомним, 20 марта Государственное специализированное предприятие Чернобыльская атомная электростанция начало проводить для всех желающих организованные легальные экскурсии. 

Ранее, в январе, сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС задержали четырех сталкеров.

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Теги: Чернобыль, иностранцы, полиция, ЧАЭС, Чернобыльская трагедия, задержание, Чернобыльская зона, сталкеры
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