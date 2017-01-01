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Укрзализныця показала отремонтированные вагоны

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И.о председателя правления Укрзализныци отчитался о состоянии отремонтированных пассажирских вагонов.
Так выглядят вагоны Укрзализныци после ремонта
Так выглядят вагоны Укрзализныци после ремонта
Facebook/Kravtsov.Evg

И.о председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов отчитался в своем Facebook о том, как выглядят вагоны железнодорожного оператора после капитально-восстановительного ремонта. В 29 вагонах Укрзализныци изменились интерьер, окна и системы кондиционирования, для повышенного комфорта пассажиров.

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“После самого сложного вида ремонта – капитально-восстановительного - вагоны купейного типа практически ничем не отличаются от новых. Это позволяет нам продлить их срок эксплуатации, а пассажирам путешествовать с комфортом“, - написал Кравцов.

Кравцов рассказал, что капитально-восстанавливающим ремонтом планируется модернизировать 150 вагонов. В 1410 вагонах проведут деповский ремонт, а 576 будут отремонтированы капитально. С учетом того, что инвентарных парк железнодорожных вагонов составляет 4477 единиц, в 2018 году Кравцов обещает обновить практически половину вагонов. Пассажиров ждет повышенный комфорт и качественно новое железнодорожное обслуживание.

Напомним, Укрзализныця планировала поднять цены на билеты, однако они остались неизменными.
Также напомним, что Укрзализныця из-за технической неисправности не смогла вовремя открыть продажу билетов на майские праздники в южном направлении.

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Теги: Украина, Укрзализныця, ремонт, пассажирские поезда
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