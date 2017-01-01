В Днепре поймали криминального "авторитета" Азима

Преступник угнал Toyota Prado и вымогал у владелицы деньги.

В городе Днепр правоохранители задержали криминального “авторитета“ Азима. Преступник угнал автомобиль местной жительницы и вымогал за него деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

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За возвращение автомобиля Toyota Prado задержанный вымогал 10 тысяч долларов США. Во время обыска по месту жительства преступника сотрудники полиции изъяли гранату Ф-1, рацию и вещество похожее на наркотическое. Также был найден и украденный автомобиль.

В Днепре задержали криминального авторитета Азима 0:00 / 03:32

Напомним, 20 марта полиция Киева во второй раз за последние полгода задержала в столице грузинского “вора в законе“ по кличке “Профессор“.