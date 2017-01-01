Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре поймали криминального "авторитета" Азима

Комментариев: 0
Преступник угнал Toyota Prado и вымогал у владелицы деньги.
Полиции удалось найти похищенный автомобиль
Полиции удалось найти похищенный автомобиль
Скриншот из видео

В городе Днепр правоохранители задержали криминального “авторитета“ Азима. Преступник угнал автомобиль местной жительницы и вымогал за него деньги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Читай также: В Киевской области задержали “вора в законе“ Рамаза Багдатского

За возвращение автомобиля Toyota Prado задержанный вымогал 10 тысяч долларов США. Во время обыска по месту жительства преступника сотрудники полиции изъяли гранату Ф-1, рацию и вещество похожее на наркотическое. Также был найден и украденный автомобиль.

В Днепре задержали криминального авторитета Азима
0:00 / 03:32

Напомним, 20 марта полиция Киева во второй раз за последние полгода задержала в столице грузинского “вора в законе“ по кличке “Профессор“.

Поделись:
Теги: криминальный авторитет, угон авто, Днепр
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь