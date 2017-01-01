В Тернополе владелец Infiniti пытался отбить у полиции изъятое авто

В стычке с 20 полицейскими участвовали несколько десятков человек.

Около 10 машин с еврорегистрацией блокировали авто патрульных скриншот из видео

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В Тернополе несколько десятков человек устроили стычку с 20 полицейскими, не позволяя увезти на штрафплощадку машину друга Infiniti QX80 с еврономерами.

Об этом сообщает местное издание 0352.ua.

Работники исполнительной службы изымали транспортное средство, но им помешали друзья владельца автомобиля, перекрыв проезд автомобилями на еврономерах. Полиции пришлось вызывать подмогу.

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Около 10 машин с европейской регистрацией блокировали автомобиль патрульных и стоящий рядом внедорожник Infiniti, который по закону нужно было транспортировать. На него было заведено дело. Но блокирование подъездов и выездов молодыми парнями не позволило увезти машину. И на следующий день автомобиль продолжал оставаться на своем месте, несмотря на отъезд друзей владельца.

Напомним, 3 апреля владельцы евроблях митинговали под Верховной Радой.