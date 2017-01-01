На Андреевском спуске протестующие захватили строительный кран
Киевляне протестуют против строительства 8-этажной гостиницы на Андреевском спуске.
На Андреевском спуске протестующие захватили строительный кран
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На Андреевском спуске протестующие захватили строительный кран
Активисты развесили на кране флаг и плакат
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В Киеве на Андреевском спуске в среду, 11 апреля, на стройплощадке, где планируется возведение восьмиэтажного отеля, активисты захватили строительный кран.
Об этом сообщают Вести.
По словам участников акции, они протестуют против генподрядчика строительства - ООО Кадорр-Украина.
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Отмечается, что стройку заблокировали около 20 мужчин, а трое местных забрались на башню и стрелу крана, где разместили флаг Украины и плакат с надписью KADORR – VOR и Чемодан-вокзал-Одесса.
Охрана стройки не препятствовала действиям активистов. На месте также присутствует полиция, патрульные молча наблюдают за происходящим.
Как сообщалось, что в Киеве “зачистили“ от МАФов Андреевский спуск.