На Андреевском спуске протестующие захватили строительный кран

Киевляне протестуют против строительства 8-этажной гостиницы на Андреевском спуске.

Активисты развесили на кране флаг и плакат

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В Киеве на Андреевском спуске в среду, 11 апреля, на стройплощадке, где планируется возведение восьмиэтажного отеля, активисты захватили строительный кран.

Об этом сообщают Вести.

По словам участников акции, они протестуют против генподрядчика строительства - ООО Кадорр-Украина.

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Отмечается, что стройку заблокировали около 20 мужчин, а трое местных забрались на башню и стрелу крана, где разместили флаг Украины и плакат с надписью KADORR – VOR и Чемодан-вокзал-Одесса.

Охрана стройки не препятствовала действиям активистов. На месте также присутствует полиция, патрульные молча наблюдают за происходящим.

Как сообщалось, что в Киеве “зачистили“ от МАФов Андреевский спуск.