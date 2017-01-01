Турчинов сожалеет о ядерном разоружении Украины

Турчинов считает, что Украине нужно мощное современное оружие сдерживания. Также секретарь СНБО заявил, что в Украину сначала вернется весь Донбасс, а затем и Крым.

Секретарь СНБО призвал Украину быть сильной и отметил необходимость мощного современного оружия сдерживания. Об этом в среду, 11 апреля, сообщила пресс-служба СНБО. Такое заявление Турчинов сделал в интервью одному из украинских СМИ.

По мнению Турчинова, остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения может только мощное, современное оружие сдерживания, которое может поразить врага на любом расстоянии. По личному убеждению секретаря СНБО, эту задачу нужно решить в первую очередь.

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“Ни у кого в мире нет ни морального, ни юридического права не согласиться с этой позицией“, - сказал Турчинов.

Также он заявил, что пока Украина не является членом НАТО, рассчитывать ей нужно только на собственные силы.

“Со слабыми не считаются, их поучают, унижают и используют! Только сильная Украина может заставить себя уважать и считаться со своими национальными интересами. Такую Украину мы должны вместе строить!“, – приводит пресс-служба цитату Турчинова.

Секретарь СНБО уверен, что Украине удастся восстановить территориальную целостность – сначала будет возвращен весь Донбасс, затем Крым.

Напомним, 14 марта Турчинов рассказал, как РФ планировала атаковать Украину. По его словам, в 2014 году танки и вертолеты РФ приближались к украинской границе, а российская армия стояла вдоль всей границы на севере и востоке.