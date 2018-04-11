В ДНР объявили военные сборы среди "резервистов"
Боевики ДНР проводят военные сборы среди “резервистов“ на временно оккупированной территории.
Об этом сообщают подконтрольные пророссийским террористам СМИ.
Главарь ДНР Александр Захарченко издал “распоряжение“, которое обеспечивает формирование резерва в период нарастания военной угрозы.
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Боевики поручили “администрациям“ районов и городов разработать план организации взаимодействия с отделами “военкоматов“.
“МВД окажет содействие по розыску, призыву и доставке к месту проведения военных сборов граждан, пребывающих в запасе, в случае их неявки на место и во время, указанные в повестке отдела военного комиссариата ДНР без уважительных причин“, - говорится в сообщении.
Напомним, 3 апреля командир сепаратистского батальона ДНР Восток Александр Ходаковский показал систему обороны Донецка и заявил, что Украина готова вторгнуться в ДНР.