В ДНР объявили военные сборы среди "резервистов"

Боевики поручили "администрациям" районов и городов разработать план организации взаимодействия с отделами "военкоматов".

Боевики ДНР проводят военные сборы среди “резервистов“ на временно оккупированной территории.

Об этом сообщают подконтрольные пророссийским террористам СМИ.

Главарь ДНР Александр Захарченко издал “распоряжение“, которое обеспечивает формирование резерва в период нарастания военной угрозы.

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Боевики поручили “администрациям“ районов и городов разработать план организации взаимодействия с отделами “военкоматов“.

“МВД окажет содействие по розыску, призыву и доставке к месту проведения военных сборов граждан, пребывающих в запасе, в случае их неявки на место и во время, указанные в повестке отдела военного комиссариата ДНР без уважительных причин“, - говорится в сообщении.

Напомним, 3 апреля командир сепаратистского батальона ДНР Восток Александр Ходаковский показал систему обороны Донецка и заявил, что Украина готова вторгнуться в ДНР.