Украина и Македония подпишут безвиз

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал подписание соглашения о либерализации визового режима с Македонией. Он также отметил, что обе страны ждет один общий путь в ЕС и НАТО.

Украина и Македония в ближайшее время подпишут соглашение о безвизовом режиме.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в своем микроблоге Twitter в среду, 11 апреля.

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“На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирования нашей ЗСТ (зоны свободной торговли). А вообще - у нас один путь в ЕС и НАТО. Вместе и работаем“, - написал он.

Министр также подытожил, что в целом обе страны ждет один общий путь в Евросоюз и НАТО. “Вместе и работаем“, - добавил Климкин.

Стоит отметить, с 16 марта 2018 года по 15 марта 2019 года для македонцев вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, если срок их пребывания в стране не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, 30 марта в Канаде ответили на запрос о безвизе для Украины.