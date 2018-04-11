В Луганской области на мине подорвался автомобиль с семьей, четверо погибших

Полиция возле автомобиля обнаружила четыре обугленных тела.

Инцидент могут переквалифицировать в террористический акт УНИАН

В селе Песчаное, Станично-Луганского района, на линии разграничения подорвался на мине автомобиль Нива, в котором находилась семья из четырех человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что 7 апреля его соседи (57-летние супруги их 38-летний сын со своей гражданской 38-летней женой) на автомобиле Shevrolet Niva уехали в неизвестном направлении и не вернулись.

Во время проведения поисков, полиция обнаружила недалеко от реки Северский Донец, которая находится на линии разграничения, полицейские поврежденный автомобиль.

Возле автомобиля находились четыре обугленных тела. По предварительным данным, автомобиль наехал на противотанковую мину.

Решается вопрос о переквалификации данного инцидента на статью 258 УК Украины (Террористический акт).

Напомним, 18 февраля в штабе АТО сообщили, что на Донбассе в районе Светлодарской дуги на минных заграждениях подорвались двое россиян.

Ранее, в декабре 2017 года, гуманитарный координатор системы ООН в Украине Нил Вокер заявил, что Украина занимает первое место в мире по количеству погибших из-за взрывов мин.