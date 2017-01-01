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Во Львове парень в камуфляже устроил стрельбу

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Нарушителем правопорядка оказался 19-летний местный житель.
На оружии была надпись Schmeisser
На оружии была надпись Schmeisser

Во Львове на проспекте Черновола ночью мужчина устроил стрельбу.  Патрульные задержали подозреваемого.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

В ночь на среду в полицию позвонил мужчина и сообщил о звуках выстрелов. Проверяя территорию, инспекторы обнаружили на улице Варшавской парня, подпадавшего под описание. На требование остановиться молодой человек не реагировал и начал убегать. Когда его задержали, у него обнаружили предмет, похожий на пистолет и патроны.

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“Впоследствии патрульные узнали, что мужчина в камуфляжной форме выстрелил в торговый павильон на проспекте Черновола. Личность установили в базе данных, им оказался 19-летний житель Львова. Следователи, прибывшие на место происшествия изъяли пистолет с надписью Schmeisser и передали на его на экспертизу“, — говорится в сообщении.

Парень отказался объяснять причины своего поступка.

Парень выстрелил в торговый павильон на проспекте Черновола
Парень выстрелил в торговый павильон на проспекте Черновола

Напомним, 10 апреля в Харькове произошла перестрелка, есть раненые. Очевидцы видели 20-30 вооруженных парней в спортивных костюмах.

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Теги: стрельба, Львов, пистолет
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