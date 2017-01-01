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В Киевской области горел сельсовет

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Возгорание возникло в одном из кабинетов на первом этаже двухэтажного здания Черняховского сельского совета. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Пожар произошел в селе Черняховка
Пожар произошел в селе Черняховка
Пресс-служба ГСЧС Украины

В Яготинском районе Киевской области горело здание Черняховского сельского совета. Информация о возгорании здания на ул. Школьной поступила спасателям в 13.42 среды, 11 апреля, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло в одном из кабинетов на первом этаже 2-этажного здания. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров.

Пожар был локализован в 14,38, а ликвидирован в 14.50. Жертв и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

С огнем боролись восемь спасателей с помощью двух единиц спецтехники.

Напомним, 10 апреля в Днепровском районе Киева горел склад на улице Вискозной, где хранится бытовая химия.

 

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Источник: korrespondent.net

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