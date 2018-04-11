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СНБО: Ядерное разоружение Украины было ошибкой

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От масштабного вторжения ядерную страну может остановить только мощное современное оружие сдерживания, и эту задачу надо решить Украине в приоритетном порядке, считает секретарь СНБО.
Александр Турчинов
Александр Турчинов
rnbo.gov.ua

Ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой. Так считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, о чем он заявил в интервью изданию Гордон.

"Можно сделать вывод, который многим не понравится: ядерное разоружение было нашей исторической ошибкой. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой они были написаны", - сообщил он.

По мнению руководителя СБНО, только сильная Украина может заставить себя уважать и считаться со своими национальными интересами.

"Пока Украина не стала членом НАТО, а это не близкая перспектива, мы должны понимать, что в случае масштабной агрессии будем вынуждены, как и в 2014 году, рассчитывать только на собственные силы", - подчеркнул Турчинов.

По его словам, от масштабного вторжения ядерную страну может остановить только мощное современное оружие сдерживания.

"По моему личному убеждению, эту задачу надо решить нашей стране в приоритетном порядке", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на юге Одесской области стартовали государственные испытания отечественного ракетного комплекса Ольха - реактивной системы с корректируемым боеприпасом.

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Теги: СНБО, секретарь СНБО, Турчинов, ядерное оружие, ядерная угроза, Александр Турчинов, меморандум
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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