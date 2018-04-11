ВСУ за несколько недель могут разбить войска РФ на Донбассе - Турчинов

Фактически Украина ведет войну не с какими-то фейковыми ДНР/ЛНР, а с Россией. Именно ее вооруженные силы противостоят украинской армии на Донбассе и в Крыму, заявил секретарь СНБО.

Вооруженные Силы Украины за несколько недель могут разбить подразделения российских войск, находящихся на оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью изданию Гордон.

"Если говорить откровенно, то пребывающие там (на Донбассе, - ред.) сейчас оккупационные войска, а это два армейских корпуса и несколько батальонно-тактических групп, подчиненных 8-й армии Южного военного округа РФ, могут быть разбиты нашими Вооруженными Силами в течение нескольких недель", - сообщил он.

В то же время секретарь СНБО отметил важность "реальной оценки врага" при планировании военной операции. По его словам, решающим является вопрос о том, сколько дополнительных дивизий президент России Владимир Путин бросит против Украины.

"Фактически у нас война идет не с какими-то фейковыми ДНР/ЛНР, а с Российской Федерацией. Именно ее вооруженные силы противостоят нам и на востоке, и в Крыму", - подчеркнул Турчинов.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что объявить войну России невозможно, поскольку Украина не сможет противостоять ее армии и ядерному оружию.

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