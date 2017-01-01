Под Одессой ссора в кафе переросла в перестрелку и поножовщину

Три участника конфликта госпитализированы в тяжелом состоянии.

В ночь на 11 апреля, в селе Озерное Одесской области в одном из местных кафе случилась ссора между посетителями, которая переросла в перестрелку и поножовщину. В результате три человека попали в реанимацию с тяжелыми огнестрельными и ножевыми ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

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Компания местных жителей отдыхала возле магазина-кафе, когда туда же подъехала вторая компания мужчин. Ранее между этими людьми были неприязненные отношения, и на этой почве между ними возник конфликт. Ссора переросла в драку, а затем местные жители услышали выстрелы и вызвали правоохранителей.

В результате конфликта, трое человек - 1985, 1992 и 1995 годов рождения получили тяжкие телесные повреждения в виде огнестрельного ранения в область правого бедра, ножевых ранений в живот. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу, медики оценивают их состояние как тяжелое.

В данный момент возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное убийство. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему, ведется досудебное расследование.

Напомним, 11 апреля во Львове 19-летний парень в камуфляже устроил стрельбу. Правонарушитель был задержан, у него изъяли пистолет и патроны к нему.